الاردن يمنع القادمين من كوريا الجنوبية وايران بسبب كورونا

المستقلة/ قال وزير الدولة الاردنية لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن إجراءات احترازية إضافية ضد مرض الكورونا الجديد بدأ تطبيقها اليوم الاحد في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة به في كوريا الجنوبية وإيران.

وبين العضايلة أنه وفي ظل تزايد عدد حالات الإصابة بالفايروس في إيران وكوريا الجنوبية ، فقد قررت الحكومة منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى المملكة، بالإضافة إلى القادمين من الصين موطن المرض، وذلك كإجراء احترازي مؤقت.

وأضاف العضايلة أن الأردنيين القادمين من هذه الدول سيخضعون لحجر صحي احترازي لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابة الشخص المقبل منها بمرض الكورونا الجديد.

وأضاف العضايلة، أن الحكومة الاردنية قامت أيضاً بتشديد إجراءات الرقابة الصحية على جميع المعابر الحدودية والمطارات، مواكبة للإجراءات الاحترازية التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية.