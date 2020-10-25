الاردن يعلن عن اقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة

الاردن يعلن عن اقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة

المستقلة /- قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الاستسقاء عقب صلاة الجمعة القادمة.

وبين مصدر ان تعميما سيصدر في وقت لاحق الاحد من الوزارة حول صلاة الاستسقاء، مشيرا الى انها ستقام بعد انتهاء صلاة الجمعة مباشرة.

يذكر ان وزير الأوقاف اعلن في وقت سابق الاحد انه سيتم تعديل اوقات الخروج لصلاة الجمعة القادمة ، بما يتناسب مع التحول للعمل بالتوقيت الشتوي.

وبين الخلايلة ان الأوقات المسموح فيها بالخروج للصلاة خلال الحظر ستصبح بين الساعة 11:15 و12:15.