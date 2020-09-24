الاردن يسجل 549 إصابة جديدة بكورونا منها 544 محلية

سجل الأردن، الخميس، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالة محلية.

وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي، ألصادر عن رئاسة الوزراء الاردنية :

الإصابات والشفاء والفحوصات:

– سُجِّلت (549) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

– (544) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

– (313) حالة في محافظة العاصمة عمّان.

– (118) حالة في محافظة الزرقاء.

– (34) حالة في محافظة البلقاء.

– (37) حالات في محافظة الكرك.

– (5) حالات في محافظة جرش.

– (14) حالات في محافظة إربد.

– (12) حالة في محافظة معان.

– (3) حالات في محافظة عجلون.

– (6) حالات في محافظة المفرق.

– حالة واحدة في محافظة العقبة.

– حالة واحدة في محافظة مأدبا.

– (5) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (6591) حالة.

– سُجّلت حالة وفاة لإحدى المصابات (رحمها الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (36) حالة.

– سُجّلت (125) حالة شفاء هذا اليوم، (9) في مستشفى الأمير حمزة، و(102) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في مستشفى الملكة علياء، و(10) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

– تمّ إجراء (15282) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1127961) فحصاً.