الاردن يسجل 549 إصابة جديدة بكورونا منها 544 محلية
سجل الأردن، الخميس، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالة محلية.
وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي، ألصادر عن رئاسة الوزراء الاردنية :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
– سُجِّلت (549) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
– (544) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
– (313) حالة في محافظة العاصمة عمّان.
– (118) حالة في محافظة الزرقاء.
– (34) حالة في محافظة البلقاء.
– (37) حالات في محافظة الكرك.
– (5) حالات في محافظة جرش.
– (14) حالات في محافظة إربد.
– (12) حالة في محافظة معان.
– (3) حالات في محافظة عجلون.
– (6) حالات في محافظة المفرق.
– حالة واحدة في محافظة العقبة.
– حالة واحدة في محافظة مأدبا.
– (5) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (6591) حالة.
– سُجّلت حالة وفاة لإحدى المصابات (رحمها الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (36) حالة.
– سُجّلت (125) حالة شفاء هذا اليوم، (9) في مستشفى الأمير حمزة، و(102) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في مستشفى الملكة علياء، و(10) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
– تمّ إجراء (15282) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1127961) فحصاً.
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