الاردن يسجل 1505 اصابة جميعها محلية و 20 حالة وفاة

اعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 1505 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، جميعها محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 36053.

كما اعلنت في موجز صحفي عن تسجيل 20 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للوفيات بالمملكة منذ بدء الوباء إلى 330 وفاة.

وأشارت الصحة الأردنية ، إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات بلغ 92 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تتلقى العلاج حاليا إلى 1020 حالة، بينما يخضع المصابون الاخرون للعزل المنزلي، فيما تم تسجيل 81 حالة شفاء.