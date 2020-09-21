الاردن يسجل اعلى نسبة تعافي 683 حالة

المستقلة / – أعلن وزير الصحة الأردنية سعد جابر، الإثنين، عن تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 264 حالة محلية.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي في مركز إدارة الأزمات، إن الحالات توزعت المسجلة اليوم كما يلي: 166 حالة من العاصمة عمّان، 25 من الكرك، 38 حالة من البلقاء، 8 إربد، 10 في الزرقاء، 3 حالات من معان، حالة في عجلون، 3 حالات من مأدبا، و10 حالات في جرش.

وكذلك سجلت حالتي وفاة في مستشفيات المملكة اليوم.

وأوضح أنه أجري اليوم 12867 فحصا مخبريا، كما سجل أيضا 683 حالة شفاء غادروا إلى منازلهم.