الاردن يستخدم دواء الملاريا لمرضى كورونا

المستقلة /قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات، إنه يُمكن إعطاء دواء هيدروكسيكلوروكوين (الذي يُستخدم لعلاج الملاريا) لمرضى فيروس كورونا المستجد ضمن بروتوكول دراسات دوائية.

وبين عبيدات ان دواء هيدروكسيكلوروكوين ضمن خلط مع دواء آخر.

يذكر ان رئيس لجنة الدراسات الدوائية / مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء رسالة هايل عبيدات ، وجه رسالة الى الجهات المعنية ، يؤكد فيها انه لا مانع من استخدام العلاج هيدروكسيكلوروكوين لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

عبيدات قال في الكتاب الموجه الى وزير الصحة وجهات معينة أخرى انه على ضوء الاجتماع الذي عقد ، السبت ، في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، والذي شهد مناقشة استخدام العلاج هيدروكسيكلوروكوين حسب البيانات من قبل بعض الدول لعلاج كورونا ، وحيث ان الاستطباب الجديد غير مدرج ضمن الدراسات العالمية، ولكن يتم استخدامه ضمن الممارسات العلاجية ، وقد تم تثبيته في بروتوكولات علاجية في تلك الدول التي انتشر فيها المرض ، وبعد مناقشة ومراجعة بعض البروتكولات العلاجية فقط تم الاتفاق على انه لا يوجد ما يمنع من استخدامه.

وأشار الكتاب الى انه يجب اخذ الاحتياطات الخاصة بطبيعة الدواء والمريض ضمن البروتوكول الذي يشرف عليه أطباء اختصاص الصدرية والتنفسية والمناعة وفريق من لجنة الأوبئة لمراقبة ومتابعة الاستخدام وتوثيق ذلك وتزويد لجنة الدراسات الدوائية بتقرير عن سير الخطة العلاجية ومعاير الاتفاق عليها.

وبحسب موقع الطبي فان الدواء هيدروكسيكلوروكوين يستخدم لعلاج الملاريا والام المفاصل.

وبدأت عدة دول باستخدام الدواء المذكور لعلاج كورونا.

والخميس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصادقة على استخدام عقار ضد الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقال ترامب الخميس خلال مؤتمر صحفي إن هذا الدواء “هو دواء كلاسيكي مضاد للملاريا، وهو أيضا دواء يستخدم ضد التهاب المفاصل الحاد، سنتمكن من إتاحة هذا الدواء على الفور”.