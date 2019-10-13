الاردن يؤكد على الحل السياسي للازمة السورية ويطالب تركيا بوقف هجومها

طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، تركيا بوقف هجومها على سوريا “فورا”، مجددا رفض الأردن لأي عدوان على جارته الشمالية.

وقال الصفدي، خلال اجتماع طارئ في جامعة الدول العربية بناء على طلب مصر ، والذي ترأسه العراق في القاهرة: “نطالب الأشقاء في تركيا وقف الهجوم.

واضاف الصفدي : المسار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وكل تداعياتها”.

وجدد الصفدي الدعوة إلى تفعيل الدور العربي المشترك للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع المستمر منذ عام 2011.

وكان الصفدي بحث قبيل بدء الاجتماع، خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري، تطورات العملية العسكرية التركية في سوريا في قصر التحرير ، حيث اكد الوزيران “ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها”.

وكانت تركيا قد بدأت ظهر الأربعاء هجوماً على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا.