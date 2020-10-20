الاردن : في خطوة انسانية .. السماح لوالد فتى الزرقاء السجين بزيارته في المستشفى

المستقلة /- أوعز مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لمدير مراكز الاصلاح والتاهيل – ونظرا للظروف الصحية والانسانية التي يمر بها الفتى صالح وعائلته باتخاذ كافة الترتبيات لتمكين والده نزيل احد مراكز الاصلاح والتاهيل من زيارته داخل المستشفى اليوم ليلتقي بابنه ويطمئن على صحته .

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الترتبيات ، وجرى نقل النزيل الى المستشفى حيث تمكن من زيارة ابنه والاطمئنان عليه، بعد الجلوس معه والتحدث إليه لفترة من الوقت داخل المستشفى .

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وكان عدد من الأشخاص قد اختطفوا، الفتى صالح، قبل أن يبتروا يديه ويفقأوا عينيه، وألقوه شارع غارقا في دمائه التي كان يتخبط بها، في الزرقاء الواقعة شرقي العاصمة عمّان.

وفجرت الجريمة الوحشية التي طالت فتى في مدينة الزرقاء الأردنية غضبا كبيرا في أوساط الرأي العام وشبكات التواصل الاجتماعي.