الاردن … استبعاد فرض حظر تجول شامل “لمدة طويلة”

المستقلة …استبعد مدير عمليّات خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الاردني، العميد مازن الفراية، يوم أمس الاحد خيار حظر التجول الشامل لفترة طويلة في المملكة الاردنية الهاشمية.

حيث صرح الفراية في لقاء متلفز عبر احدى القنوات الاردنية المحلية مساء أمس الاحد، أن حظر التجول الشامل لفترة طويلة، “مكلف اقتصاديا، ويصعب تحمله”.

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و أضاف الفراية أنه لن يكون هناك تغيير على توقيت الحظر الجزئي، بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي حتى الآن، يذكر أن الاردن قد أعلن يوم 30 من الشهر الحالي بدء العمل بالتوقيت الشتوي بشكل رسمي والذي سيكون بأرجاع الوقت ساعة واحدة.

كما أن رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة كان قد أعلن في وقت سابق أن ساعات حظر التجول ستبدأ من العاشرة مساء للمؤسسات، والحادية عشرة للأفراد، وحتى السادسة صباحاً جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة الذي يفرض فيه حظر تجول شامل حتى نهاية العام الحالي.