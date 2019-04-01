الاربعاء.. انطلاق بطولة العراق الدولية بالشطرنج الخاطف

(المستقلة).. تنطلق يوم الأربعاء المقبل في بغداد منافسات بطولة العراق الدولية المفتوحة للشطرنج الخاطف بمشاركة خمس منتخبات .

وقال امين سر الاتحاد العراقي المركزي للشطرنج عبد الهادي مفتول سيشارك في البطولة منتخبات من النمسا ،والسويد، وايران، ومصر بالاضافة الى العراق، مبينا ان منافسات البطولة تقام في فندق الانتر بالعاصمة بغداد .

وأوضح مفتول ان عدد اللاعبين لكل منتخب سيكون مفتوحا ومن الجنسين ولمختلف الفئات العمرية، منوها الى ان مدة كل جولة ثلاث دقائق تضاف اليها ثانيتين لكل نقلة.

واشار مفتول الى ان البطولة ستكسب اللاعبين العراقيين الفائدة والخبرة نظرا لتميز لاعبي ايران والنمسا والسويد ومصر ، مبينا ان البطولة ستكون تحضيرا لمشاركات منتخبات العراق في البطولات العربية والاسيوية والدولية.