الادعاء العام يوجه كتاباً لرئاسات المحاكم الاستئناف بخصوص حوادث استشهاد المتظاهرين

(المستقلة)… اصدرت رئاسة الادعاء العام التابعة لمجلس القضاء الاعلى كتاباً وجهت فيه رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة لاعلامها بنتيجة الاجراءات القانونية المتخذة بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين والقوات الامنية والاعتداء على وسائل الاعلام.

وافاد بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان رئاسة الادعاء العام اوعزت الى الهيئات التحقيقية القضائية المشكلة على سرعة انجاز التحقيق بهذا الصدد خلال التظاهرات التي شملت عدد من المحافظات.

واضاف البيان ان توجيه الادعاء العام صدر بناءً على الامر القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى الخاص بتشكيل هيئات تحقيقية قضائية في كل محافظة من المحافظات التي وقعت فيها التظاهرات منذ تشرين الاول الماضي.