الاحذية الاسبانية تعاني بسبب البريكست

(المستقلة)..تعتبر إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضرراً في مجال صناعة وتصدير الأحذية منذ بداية أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. جاء هذا وفق ما أعلن عنه اتحاد صناعات الأحذية الإسبانية (FICE).

وبدأت تداعيات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي منذ بداية هذا العام تنعكس على صناعات الأحذية الإسبانية. فبعدما كانت المملكة المتحدة واحدة من المستهلكين الرئيسيين للأحذية المصنوعة في إسبانيا عام 2018. انخفضت صادرات إسبانيا من الأحذية إلى بريطانيا بنسبة 10 ٪ ما جعل مركز المملكة المتحدة على مستوى الدول الاوربية المستهلكة للأحذية الإسبانية يتراجع من المركز الرابع إلى الخامس حسب ما صرحت عنه نائب مدير FICE في شؤون التنافس و الشؤون الأوروبية.

تراجع في قيمة الصادرات:

وحسب إحصائيات FICE وفي عام 2018 كانت قيمة صادرات الأحذية الإسبانية إلى أوروبا قد وصلت إلى 120.4 مليون زوج من الأحذية، والتي تترجم إلى القيمة السوقية البالغة 1877.5 مليون يورو، حيث شكلت الصادرات منها إلى السوق البريطانية 10 مليون زوج بما يبلغ قيمته 184.7 مليون يورو (163.6 مليون جنيه استرليني).

ولكن هذه الأرقام تراجعت بشكل كبير في هذا العام مما دفع بصنّاع الأحذية للبحث عن خطط طوارئ بديلة.

تداعيات تمتد إلى القطاع الصناعي:

يقول كبير المحللين فيدريكو شتاينبرغ من معهد إلكانو الملكي، وهو مركز أبحاث إسباني، :”إن النطاق النهائي لعواقب بريكست سيعتمد إلى حد كبير على الشكل الأخير الذي سيتخذه الانسحاب وكيف سيكون شكل العلاقة التجارية بين البلدين.”

ويضيف: “إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيؤدي هذا إلى فرض الرسوم الجمركية، فبالتالي جميع منتجات المنسوجات بما فيها الأحذية التي تبيعها الشركات الإسبانية إلى المملكة المتحدة سوف تتأثر بلا شك”.

يمتد التأثيرالمتوقع لبريكست ليطال مراكز تكنولوجية معنيّة بتصميم مكونات الأحذية واختبار المنسوجات والأحذية قبل طرحها للبيع. أشهرها هو مركز INESCOP للتكنولوجيا والابتكار الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 45 عامًا في قطاع الأحذية. ويعتبر مقصداً لعدد من شركات تصنيع الأحذية الحديثة لإخضاع مجموعاتهم الجديدة للتجربة. تشير التوقعات أن حتى هذه المراكز يمكن أن تتأثر بشدة.

العلامات التجارية الكبيرة “بأمان”

ويتابع فيديريكو شتاينبرغ قوله إنه من غير المرجح أن تتكبد العلامات التجارية الإسبانية الكبيرة مثل Pretty Ballerinas و Pilar Burgos خسائر فادحة جراء بريكست. و قد تلعب شعبيتها وجودتها العالية دوراً في الحد من انهيار المبيعات. ويضيف:”حتى لو ارتفعت القيمة الضريبة بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7 % لا يزال بإمكان المستهلكين البريطانيين من ذوي الدخل المرتفع شراءها. ”

أسواق بديلة:

وتتجه الصناعات الإسبانية للأحذية حالياً للبحث عن أسواق أخرى خارج أوروبا. حيث حظيت الأحذية الإسبانية بشعبية في أسواق الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفقًا لـ FICE ، نمت الصادرات إلى وجهات خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2018 في أمريكا بنسبة 11 ٪ ، وآسيا بنسبة 12 ٪.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق انسحاب.

المصدر: يورونيوز