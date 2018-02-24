الاحد ندوة بالاعلي للثقافة بعنوان طلعت الشايب الحاضر دائما

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي



تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، يعقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، ندوة تحت عنوان” طلعت الشايب الحاضر دائما ” ينظمها لجنة الترجمة بالمجلس، فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 25 فبراير الجارى، بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس بدار الأوبرا .

يدير الندوة الدكتور محمد حمدى إبراهيم ـ مقرر لجنة الترجمة، ويشارك فيها الكاتب والمترجم شوقى جلال، الدكتور أنور إبراهيم ـ وكيل وزارة الثقافة السابق للعلاقات الثقافية الخارجية ورئيس تحرير سلسلة آفاق عالمية، الصحفى والمترجم أسامة الغزولى، الباحث وليد عبد العزيز ـ بالمركز القومى للترجمة