الاحد مؤتمر صحفي لاعلان موسم المسرح الجامعي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يعقد أ .د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال رئيس مواسم نجوم المسرح الجامعي، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة، وذلك في السادسة من مساء الأحد 8 أبريل بمركز الإبداع الفني.

حيث سيتم الإعلان عن العروض المشاركة، والجامعات التي تشارك في هذه الدورة، عرض الافتتاح ، كذلك الإعلان عن أسماء لجنة التحكيم والمكرمين .

الجدير بالذكر ان مواسم نجوم المسرح الجامعي يحمل “شعار عودة الروح”، والتي تحمل دورته الجديدة اسم فاطمة علي، ويقام في الفترة من 10 وحتي 19 أبريل الجاري بمسرح مركز الابداع الفنى .