الاحد تكريم سيدة السيرك فاتن الحلو ام مثالية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أعربت سيدة السيرك فاتن الحلو عن بالغ سعادتها وتقديرها بتكريمها كأم مثالية من قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية التي قضت فيه وزوجها الراحل إبراهيم الحلو جزء عزيز من عمرها حيث أشارت قائلة في إحتفالات بيت الفن العام الماضي تم تكريم إسم زوجي الراحل إبراهيم الحلو وتسلمت التكريم بحضور معالي وزير والثقافة ورموز قطاع الفنون الشعبية وفي هذا العام فرحت كثيرا عندما وجدت إسمي وسط النجمات مديحة حمدي وسميرة عبد العزيز وتكريمنا كأمهات مثاليات وأضافت رغم حصولي علي العديد من التكريمات كأم مثالية في الأعوام السابقة من جهات كثيرة الا أن التكريم في هذا العام يختلف لأنه يأتي من القطاع الذي عملت فيه منذ نعومة أظافري وتعرفت فيه بزوجي الراحل إبراهيم الحلو وشاهد بداياتي الفنية شكرا معالي وزيرة الثقافة الاستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم أن يتم تكريمي في عهدك كأم مثالية شكرا المخرج الكبير خالد جلال علي التكريم العام الماضي لزوجي والتكريم الحالي لشخصي شكرا فارس المسرح الإستعراضي د. عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية علي وضع إسمي ضمن المكرمات شكرا زملائي وزميلاتي في السيرك القومي وفي القطاع الذين سأحرص أن أكون بينهم الأحد المقبل يذكر أن سيدة السيرك فاتن الحلو تترأس مجلس إدارة السيرك المصري الاوروبي وتقدم فعاليات عروضه بشكل متواز في الفرع الرئيسي بنادي الشمس الرياضي ومحافظة السويس تحت إدارة إبنتيها مدربة الوحوش دهب إبراهيم الحلو نائب رئيس مجلس الإدارة وكاميليا إبراهيم الحلو المشرف العام لفروع السيرك