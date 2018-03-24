الاحد تكريم الفنانة مديحة حمدي اما مثالية في مسرح البالون

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

في إطار تكريمه للأم المثالية يكرم قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج د . عادل عبده الفنانة القديرة مديحة حمدي والنجمة سميرة عبد العزيز وسيدة السيرك فاتن الحلو إ والناقدة د وفاء كمالو ليّ جانب نخبة من الأمهات المثاليات في إحتفالات عيد الأم التي تجري الإستعدادات لها علي قدم وساق بمسرح البالون وتقدم خلالها فرقة فرقة أنغام الشباب تحت إدارة الفنان القدير ماهر عبيد حفل فرقة «لايف تيم» الذي يعد من أبرز الفرق الشبابية علي الساحة الفنية ويتميّز بشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، وتأسس الفريق على يد الثنائي الأشقاء «عماد كمال، كمال كمال»، ثم انضم الثنائي الآخر «عبدالله الجسمي، أحمد الأمير» كما تقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية مع باقة من ألمع نجوم الطرب الشعبيه ، الفنان فتحي الهواري ، الفنان النوبي ، سيد السمان ، الفنانة نورا صبحي ، الفنان فكري القناوي وفقرة التنوره وفقرة النزاوي يحضر الحفل لفيف من الصحفيين والاعلاميين في تمام السابعه مساء الاحد