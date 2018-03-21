الاحد الاحتفال بعيد الام بمسرح البالون

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

حالة من النشاط المكثف دبت في جوانب قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية منذ تكليف الأستاذه الدكتوره إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة للمخرج د عادل عبدة برئاسة الادارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية التابع لقطاع الانتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال حيث شهد القطاع العديد من اللقاءات والإجتماعات مع مديري الفرق وأعضائها لنقل حالة الإهتمام الخاصة التي توليها وزيرة الثقافة للقطاع وأبنائه ونقل رغبتها الجادة في النهوض بالقطاع الحيوي والقيام بدوره المنوط به حيث قام ” عبده ” بعدة اجتماعات بدأت بمديري الفرق ثم فرق القطاع واحده تلو الآخري لمعرفة العوائق التي تحول دون تحقيق طموحات أبنائه في استعادة العصور الذهبيه لهم واستكمال نجاحاتهم وفتح الأماكن المغلقه التابعة للقطاع وكما شهدت حالة النشاط جولة رئيس البيت في سيرك مايو الذي وجه بضرورة اعادة إفتتاحه خلال شهر أبريل المقبل علي جانب آخر تحيي احتفالات أعياد الأم مساء الأحد المقبل فرقة لايف تيّم التابعة لفرقة أنغام الشباب وفرقة الموسيقي الشعبية بقيادة الدكتور أسامة زغلول وبحضور الفنان فتحي الهواري والفنان محمد روؤف بمسرح البالون التابع لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية تكريما للأمهات المثاليات حيث يفتح المسرح أبوابة في تمام الساعه السابعة مساء الأحد المقبل لاستقبال الحفل الذي يتضمن عدد من عروض فرق القطاع وفرقة لايف تيّم وتشمل تكريم الأمهات المثاليات بالقطاع بينهم نجمات عملن بالقطاع بينهم النجمة مديحة حمدي والنجمة سميرة عبد العزيز بحضور د عادل عبده رئيس البيت وعدد من نجوم وفناني الفرق المختلفة