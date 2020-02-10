الاحتلال يقصف أهدافا في غزة

المستقلة / قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الاثنين، عدة أهداف في مدينتي خانيونس ودير البلح، جنوب ووسط قطاع غزة، دون وقوع اصابات بين المواطنين.

وفي التفاصيل، فقد أفادت إذاعة (صوت الأقصى)، بأن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت بعدة صواريخ، الميناء الجديد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب الإذاعة، فقد عاد طيران الاحتلال، ليقصف بعدة صواريخ، موقع (التل) التابع للمقاومة الفلسطينية، والواقع غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

إلى شمال قطاع غزة، فقد أفادت الاذاعة، بأن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية، تصدت لطائرات الاحتلال الاسرائيلي، شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

في السياق، قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، مرصداً تابعاً للمقاومة الفلسطينية شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

وكان اعلام الاحتلال الاسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق أن صاروخًاً أطلق من قطاع غزة، وسقط في إحدى مناطق غلاف غزة.