الاحتلال يعدم شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة

أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، النار على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال سيره في منطقة باب الاسباط في القدس القديمة ليرتقي شهيدا.

وأفاد شهود عيان لمراسلة وكالة معا أن قوات الاحتلال لاحقت شابا في طريق المجاهدين “بين باب الاسباط وباب حطة” واطلقت عليه الرصاص بشكل مكثف.

وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال أغلقت محيط باب الاسباط بالكامل وكذلك أبواب القدس القديمة ومنعت الخروج او الدخول إليها.

وزعمت شرطة الاحتلال أن عناصرها لاحقوا احد الشبان بحجة حمله لجسم مشبوه، على ما يبدو “مسدسا” وطالبوا منه التوقف ثم اطلقوا النار عليه وبعد اعدامه لم تعثر على اي شيء.