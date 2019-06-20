الاحتفال بيوم الطفل الأفريقي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

احتفل اليوم المتحف المصري بالتحرير بيوم الطفل الأفريقي ، مع الأطفال من ابناء الجالية الأفريقية في مصر ، حيث اصطحبت مديرة المتحف صباح عبد الرزاق و د. رشا كمال مدير ادارة التنمية الثقافية، في جولة إرشادية داخل قاعات المتحف لمشاهدة القطع التي تعبر عن أهم الحرف والصناعات المشتركة بقارة افريقيا واهميتها مثل صناعة السلال و الزجاج والمعادن وتطعيمها والاخشاب والثروات المعدنية.

وقالت د. رشا كمال، ان الادارة نظمت بالتعاون مع ادارة المنظمات والتعاون الدولي بالوزارة برنامجا توعوويا لأطفال الجاليات الافريقية لتسليط الضوء علي الرياضة واهميتها علي مر العصور وورشة عمل لتعليمهم كتابة اسمائهم بالخط الهيروغليفي، وصناعة الأشكال بمكعبات الليجو .