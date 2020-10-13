الاحتجاجات تضج شوارع لبنان بسبب ارتفاع الاسعار

المستقلة /- يشهد لبنان سلسلة تحركات احتجاجية واضرابات مطلبية اجتماعية بالتزامن مع ارتفاع كبير في الاسعار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي تجاه الليرة اللبنانية.

ونفذ أصحاب الصيدليات اضرابا تحذيريا لمطالبة الشركات الموزعة بتسليم الادوية للصيدليات المرخص لها، وبالتالي معالجة مشكلة فقدانها.

واصدروا بيانا طالبوا فيه بمعالجة الازمة التي يعانيها القطاع بعد فقدان عدد كبير من الأدوية لا سيما منها الأدوية المزمنة.

واعلن الاتحاد العمالي العام في مؤتمر صحافي اليوم عن تنفيذ اضراب تحذيري غدا رفضا لرفع الدعم عن السلع الاساسية، بالتزامن مع تنفيذ اعتصامات في كافة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة في بيروت والمؤسسات التابعة لها في المحافظات كافة وتحركات واعتصامات أمام المستشفيات الحكومية في كافة المناطق اللبنانية وأمام مراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد واسع من المصانع في مختلف المناطق اللبنانية. واعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان” ان “التوجه برفع الدعم عن المواد الاساسية كالدواء وبعض المواد الغذائية والمحروقات سوف ينهي ما تبقى من سبل العيش للفقراء في هذا البلد”.

واعلن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان تأييده الاضراب وطالب إدارات المصارف احترام الضوابط القانونية في مقاربة موضوع تخفيض العمالة في مصارفهم”، مؤكدا التزامه بمواجهة الإدارات المصرفية التي ستحاول صرف مستخدميها دون وجه حق”.