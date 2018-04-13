الاثنين القادم افتتاح سيرك ١٥ مايو

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يشهد قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية الإثنين المقبل إفتتاح أحد أذرع مناراته الابداعية أمام جماهير وعشاق الفنون بعد أن أغلقت أبوابها منذ سنوات يأتي ذلك في إطار إهتمام أ.د. إيناس عبد الدايم بفتح كافة الأماكن والمراكز الثقافية التابعة للوزارة أمام جماهيرها ودعمها الخاص الذي توليه لقطاع الفنون الشعبية والإستعراضية حيث أكد د. عادل عبده رئيس القطاع أن العمل علي افتتاح مسرح وسيرك ١٥ مايو يجري حاليا علي قدم وساق لاستقبال جماهير مدينة ١٥ مايو و حلوان والمعصرة والمدن والمراكز المحيطة به مشيرا أنه تم تخصيص وسائل مواصلات لنقل نجوم وفناني القطاع وللصحفيين والإعلاميين الراغبين في متابعة الحدث خاصة وأن هذه المدن محرومه ومتعطشة للعروض الفنية التابعة للقطاع والتي سنبدأها في تمام السابعه مساء الإثنين المقبل بإذن الله بأنغام الشباب وفريق لايف تيّم وعروض السيرك القومي ووجه “عبدة ” شكره إليّ المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي لدورة في تذليل كافة عقبات تشغيل هذا الموقع الحيوي الذي تتخطي مساحته العشرة آلاف متر وبنيته التحتية تسمح بتقديم العروض والأعمال الفنية للقطاع داخل خيمة السيرك لحين الانتهاء من بناء المسرح علي جانب آخر يستقبل مسرح البالون بالعجوزة يوميا جماهير وعشاق فرقة رضا وتستعد الفرقة القومية لتقديم عروضها بالاسكندرية علي مسرح بيرم التونسي لحين الانتهاء من مسرح محمد عبد الوهاب التابع للقطاع .