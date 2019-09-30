الاثار تفتتح دير الأنبا بضايا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

افتتح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار نيابة عن وزير الآثار، و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ فنا و الأنبا كيرلس اسقف نجع حمادي و توابعها دير بضايا بنجع حمادي بعد ترميمه بحضور المهندس وعد الله ابو العلا رئيس قطاع المشروعات

و اوضح د. مصطفي وزيري، أن الدير خضع لأعمال ترميم شامل (دقيق – معماري) منذ عام ٢٠١٤م، تحت اشراف قطاع المشروعات وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وبتمويل من الدير.

واوضح المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات أن أعمال الترميم شملت الثلاث كنائس الموجودة بالدير، حيث تم تدعيم اساسات الكنائس، وتدعيم جدران الحوائط الحاملة مع استكمال الجزء العلوى المفقود بنفس نوعية الطوب الموجودة بالحوائط بالاضافة الي معالجة الشروخ و اخشاب السقف وعمل طبقات العزل ضد الرطوبة والحرارة، ووضع شبكة كهرباء كاملة حديثة.

وأشار أبو العلا، إلى أنه تم عمل ترميم دقيق لبعض الجدران داخل وخارج الكنائس، وللبئر الأثري الموجود داخل الدير. كما تم استبدال المبنى المتهالك خاص بدورات المياة بمبنى جديد.

ومن جانبه قال عاطف الدباح مدير المكتب الفني للامين العام ، أن الدير مسجل في عداد الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية طبقا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 1992م. وينسب إلى القديس أنبا بضابا أسقف قفط الذي استشهد في اضطهاد دقلديانوس بين عامي (311-303م) وهو صاحب أول قلاية في ذلك الموضع في بداية انفراده للتوحد بالجبل الغربي أواخر القرن الثالث الميلادي .

ويقع الدير على تل مرتفع نسيبا. ويشغل مساحة مستطيلة وتتوسطه ثلاثة كنائس وهم؛ كنيسة القديس بضابا والتي تعد من أهم كنائس الدير، وتضم خمس هياكل هم هيكل الشهيد ابي سيفين، والشهيد ماري بقطر الروماني، والانبا بضابا، والملاك ميخائيل، والقديس يوحنا المعمدان، ويوجد في الناحية الشمالية الغربية بالكنيسة المغطس والذي كان يستخدم في تأدية شعائر عيد الغطاس. وكنيسة السيدة العذراء وتضم ثلاث هياكل هم هيكل الأربعة حيوانات غير المتجسدين والاربعة وعشرون قسيسا، وهيكل السيدة العذراء، وهيكل للملاك غربال. وكنيسة الشهيد سيداروس.