الاثار تعثر علي ٧٣٠ عملة اثرية بكنيسة ابوفانا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

العثور علي 370 عملة معدنية مخبأة في صرر بكنيسة أبو فانا الأثرية بالمنيا

عثر الأثريين المشرفين علي أعمال مشروع درء الخطورة بكنيسة

أبو فانا الأثرية بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، على ثلاث صرر من الكتان بها 370 عملة معدنية و ذلك اثناء رفع الرمال عن السور المحيط بالكنيسة

و اوضح د. جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الإسلامية و القبطية و اليهودية ان هذه الصرر عثر عليها علي عمق 2 متر تقريبا و بداخلها مجموعة من العملات المعدنية بلغ عددها 370 عمله منها 341 عمله من العصر الإسلامي و 29 عمله من العصر الروماني، مشيرا الي أن المرممين المتخصصين، بدأوا اعمال الصيانة و الترميم اللازمة للعملات المكتشفة، والبدء فى دراستها وتوثيقها علميًا تمهيدا لنشرها وتسجيل مايسترو التسجيل منها

و قد قامت وزارة السياحة و الاثار بتخصيص بعثة أثرية من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية للقيام بأعمال الحفائر الاثرية حول موقع الكنيسة للكشف عن المدخل الرئيس للكنيسة وباقي المنشأت المحيطة بها تمهيدا للكشف عما تحويه المنطقة من اسرار.

ويرجع تاريخ تل دير ابو فانا إلى القرن الرابع الميلادي وهو يقع في مدينة ملوي ويُعرف أيضًا باسم “دير الصليب” بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته التي ترجع للقرن السادس الميلادي. وهو من أوائل أديرة الصعيد، وقد صاحَب إنشاءه حركة الرهبنة الأولى، حيث أسسه القديس ابو فانا في القرن الرابع الميلادي.

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