الاثار تستعيد البخارية النحاسية لمسجد بالجمالية وتعيد تركيبها

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزارة الاثار: استعادة البخارية النحاسية لمسجد القاضي عبدالباسط بالجمالية واعادة تركيبها.

تسلمت وزارة الاثار أمس من ديوان قسم الجمالية البخارية النحاسية الخاصة بالبوابة الرئيسية لباب مسجد القاضي عبدالباسط الواقع بسكة الخرنفش بحي الجمالية، و التي تم سرقتها عام ٢٠١٤ على يد احد اللصوص الذي نجحت شرطة السياحة و الاثار في القبض عليه و مصادرة المسروقات التي كانت بحوذته .

صرح بذلك الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية بالوزارة، موضحا انه بالتعاون مع شرطة السياحة والاثار و بمراجعة كاميرات المراقبة، نجحت الجهات المختصة في التعرف على السارق، والقبض عليه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده، ومصادرة جميع المسروقات التي تم العثور عليها بحوذته و من بينها بخارية مسجد القاضي عبد الباسط، بالإضافة إلى جزء من حشوات منبر جاني بك بالدرب الاحمر و كذلك أحد النصوص الكتابية من مسجد أحمد المهمندار بالدرب الأحمر.

وأشار د. جمال مصطفى ان اللجنة الاثرية المتخصصة و المشكلة برئاسة مدير عام شمال القاهرة د. العربي مكي قد قامت بمعاينة واستلام المسروقات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة و قامت علي الفور باعادة تركيب البخارية في مكانها الأصلي على باب المسجد.

يذكر ان مسجد و مدرسة القاضي عبد الباسط تقع بسكة الخرنفش بشارع المعز، ويرجع تاريخ إنشاؤها إلى عام (823هـ- 1420م) أثر رقم60، تنسب إلى القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل الشافعي ناظر لكسوة الكعبة الشريفة والخزانة السلطانية المؤيدية في عهد السلطان المؤيد شيخ المملوكى. ولهذه المدرسة وجهتان إحداهما شرقية وبها الباب الرئيسي.