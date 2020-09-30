الاتصالات : عملية الصدمة هي لفرض هيبة الدولة والسيطرة على تهريب الانترنت

المستقلة/ -اكدت وزارة الاتصالات ان ابرز النتائج المتحققة لعمليات (الصدمة) هي فرض هيبة الدولة في السيطرة رسميا على مواقع تهريب الانترنت وتحسين جودة الخدمة ضمن محافظات ديالى وكركوك ونينوى، التي عدتها الثقل الاكبر في تهريب السعات.

وقال مدير البنى التحتية بالوزارة علي محمود في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان الوزارة ماضية بدهم المواقع الوهمية التي تستغل البنى التحتية الخاصة بالوزارة لتهريب سعات الانترنت الى خارج البلاد، والعمل بجهود مكثفة لانجاز مشروع عمليات الصدمة،

واكد ان المردود الاقتصادي الذي حققته عملية الصدمة واضح جدا، مبينا ان محافظة نينوى وبعد ان كان مجموع السعات الرسمية المستخدمة للانترنت فيها (50( STM1 ، زادت بعد انطلاق عمليات الصدمة لتصبح (400( STM1 ، مؤكدا استمرار عمليات الصدمة لغاية القضاء على جميع التجاوزات غير القانونية في عموم محافظات البلاد”.