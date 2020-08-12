الاتصالات: سيتم تغيير تسعيرة الانترنت مطلع الشهر المقبل

المستقلة /- كشف وزير الاتصالات أركان شهاب، عن اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة للانترنت مطلع الشهر المقبل.

وقال شهاب في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان “عمليات الصدمة مستمرة في عملها حتى القضاء على تهريب سعات الانترنت”، مؤكداً ان “الوزارة سوقت سعات انترنت في نينوى بقيمة مليارين شهرياً”.

واضاف أن “هناك توجها لالغاء الاشتراكات الاضعف لمشتركي خدمة الانترنت دون تحميل المواطن مبالغ اضافية”.

واشار الى أن الوزارة وجهت باسلوب الدعوة المباشرة إلى خمس شركات في العالم ، لافتا الى الاعلان عن القرض الياباني المتوقف رغم انجازه منذ 2017″.

وتابع ان “القرض الياباني يحتوي على 150 الف خط ارضي +انترنت(فايبر)”،مبينا ان “خدمة الانترنت ستشهد تحسناً في نهاية العام الجاري لدى 150 الف منزل في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد”.

واكد شهاب ان “هناك اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة في الشهر المقبل”.