الاتصالات : سيتم تشغيل الهاتف الضوئي المنزلي خلال الاسبوع القادم

المستقلة /- اعلنت وزارة الاتصالات البدء بتنفيذ وتشغيل الهاتف الضوئي المنزلي (FTTH) الاسبوع المقبل ، مؤكدة ان الخطوط ستوفر خدمات الانترنت الفائق السرعة .

وذكرت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الجمعة ، ان التشغيل سيكون كمرحلة اولى بملايين المشتركين موزعة على ست عشرة منطقة تمثل محافظات العراق عدا اقليم كردستان وستكون العاصمة بغداد مقسمة لمنطقتين كرخ ورصافة .

واضافت : ستؤمن هذه الخطوط خدمات الانترنت الفائق السرعة وكذلك خدمة الهاتف الارضي الصوتي والتطبيقات الحديثة والقنوات التلفزيونية المشفرة وقنوات سبورت الرياضية وسيكون باسعار تنافسية مقبولة بالنسبة للمواطن .