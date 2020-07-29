الاتصالات تحمل أصحاب الأبراج المسوقين أسباب ضعف الانترنت في العراق

المستقلة …حمّلت وزارة الاتصالات، أصحاب الأبراج المسوقين أسباب ضعف خدمة الانترنت في العراق، فيما أكدت استعدادها لاستبدال خدمة “الواي فاي” بشبكة ضوئية توفر الإنترنت لكل منزل خلال العام الحالي.

وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية باسم الأسدي في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “ضعف خدمة الانترنت يعود إلى الاعتماد على أصحاب الأبراج في تسويق الخدمة بطريقة غير صحيحة، بجعل أكثر من مشترك على وصلات الخدمة، ما يضعف جودتها ويجعلها في تذبذب مستمر”، مبينا أن “الوزارة تسعى لإدخال منظومة الكابل الضوئي إلى الخدمة من خلال تفعيل العمل بمشروع الـFTTH الخاص به من اجل إنهاء أزمة تردي الخدمة”.

وأضاف الأسدي أن “الوزارة تستعد للمرحلة الانتقالية، بتحويل خدمة الانترنت من الواي فاي إلى الكابل الضوئي، وإيصال شعيرة ضوئية لكل منزل”، مؤكدا أنه تم “إكمال جميع الاستعدادات للإعلان عن مشاريع استثمارية في بغداد والمحافظات لتفعيل منظومة الشبكة الضوئية”.

وتابع أن “حاجة البلاد من ستة إلى ثمانية ملايين خط ضوئي FTTH وان ما أنجز مسبقاً يقارب الـ650 ألف خط فقط بسبب هيمنة بعض الجهات المتنفذة على المشروع خلال السنوات السابقة من أجل عدم إدخاله للخدمة، لأنها مستفيدة من مشروع الواي فاي وضعف الانترنت وتسيطر على الشركات المسوقة للخدمة”.

وأشار الأسدي إلى أن “هذه الجهات وبعد التغييرات السياسية والحكومية التي حصلت مؤخراً ضعف نفوذها خاصة بعد الدعم الكبير الذي قدمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمشروع بالوقت الحالي، وسيكون العام الحالي عاماً مفصلياً لمشروع الكابل الضوئي وإدخاله حيز التنفيذ”.