الاتصالات السعودية تستحوذ على فودافون مصر

(المستقلة)..أعلنت شركة فودافون مصر توقيع مذكرة تفاهم بين شركة اﻻتصالات السعودية ومجموعة فودافون العالمية تقتضي شراء حصة الشركة العالمية في فودافون مصر والبالغة 55%.

وقال الكسندر فرومان، رئيس شركة فودافون مصر، في مؤتمر صحفي أمس، إن صفقة بيع 55% من فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية تمثل ثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن بيع حصة المجموعة العالمية لا يعني عدم التزامها تجاه السوق المصري.

واتفقت شركتا الاتصالات السعودية ومجموعة فودافون على تقييم بقيمة 2.39 مليار دولار لحصة المجموعة البريطانية في فودافون مصر، ما يشير إلى تقييم كامل قيمة فودافون مصر عند 4.35 مليار دولار على أن يتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة، وبدأ العمل بمذكرة التفاهم أمس الأربعاء ولمدة 75 يومًا قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. التفاصيل

وقامت شركتا فودافون العالمية والاتصالات السعودية بالتعاقد مع “جولد مان ساكس” و”باركليز” و”هيرميس” كمستشارين ماليين للصفقة، واستعانت الشركة السعودية بمكتب المحاماة الإنجليزي فريش فيلد ومعتوق بسيوني والحناوي مستشارين قانونيين، بينما عينت فودافون مكتب زكي هاشم للمحاماة مستشارًا قانونيًا محليًا، وهو ما انفردت به “إيكونومي بلس” أمس.

وأشار “فرومان” إلى أن فودافون العالمية أكدت التزامها تجاه مصر من خلال شركة فودافون للخدمات الدولية التابعة لها والتي تضم 7800 موظف، وتوجد خطة لإضافة ألف موظف خلال العام المقبل، وأكد أن المناخ العام في مصر جاذب للاستثمار، مبينًا أنه من المقرر توقيع اتفاقية بين الاتصالات السعودية “stc” وفودافون العالمية لاستمرار استخدام العلامة التجارية لفودافون. التفاصيل

أضاف أن الصفقة ستتيح للعملاء أسعارًا مميزة للتجوال والمشتريات المركزية من قبل الموردين العالميين لحلول الشبكات، وأكد فرومان، أن إجراءات الصفقة المعلنة هي أولى خطوات تنفيذ الصفقة على أن تبدأ الفترة المقبلة مرحلة الفحص النافي الجهالة، متوقعًا اﻻنتهاء من الصفقة خلال 3 أشهر..التفاصيل

كانت صفقة الاستحواذ على فودافون مصر محط أنظار مجتمع الأعمال أمس، ورسم بنك الاستثمار فاروس المالية القابضة سيناريوهين لمصير حصة شركة المصرية للاتصالات بشركة فودافون مصر، الأول هو بيع حصتها البالغة 45% والتي تعادل 30.6 مليار جنيه، أي 17.94 جنيه للسهم الواحد، وفي هذا الحالة ستستخدم الشركة حصيلة البيع في سداد المديونيات القائمة بقيمة 15.12 مليار جنيه وتمويل الإنفاق الرأسمالي بعام 2020 والبالغة 8.1 مليار جنيه، وتوظيف 1.5 مليار جنيه بسداد برنامج المعاش المبكر، مع إمكانية توزيع المبلغ المتبقي بواقع 3.44 جنيه للسهم. ولكن لن يكون هذا السيناريو إيجابيًا بالنسبة لمستقبل المصرية للاتصالات لكون فودافون مصر تمثل حوالي 60 إلى 70% من صافي الأرباح، وأوضحت فاروس أن السيناريو الثاني هو احتفاظ الشركة بحصتها وهو الأفضل لها.

وأعدت “إيكونومي بلس” تقريرًا عن رحلة فودافون في السوق المصري، رصدت فيه محطات الشركة، وقالت إن شركة “فودافون مصر” أحدثت تطورًا كبيرًا في عالم الاتصالات والإنترنت منذ دخولها للسوق المصري قبل 22 عامًا، على يد رجل الأعمال المصري محمد نصير، عبر شركة مصر فون “كليك جي إس إم”، خاصةً أنها الشركة الأولى في السوق المصري التي أرست فكرة رسوم رخصة مقابل خدمات التليفون المحمول، بعد أن سددت رسومًا تجاوزت 1.73 مليار جنيه في عام 1998، لتدفع شركة “المصرية لخدمات التليفون المحمول” رسومًا مماثلة والتي عملت قبلها بعامين دون سداد رسوم للترخيص..

المصدر: إيكونومي بلس