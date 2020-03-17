الاتحاد الوطني الكردستاني يرهن تأييد الزرفي بتحقيق أمرين

( المستقلة)…رحب الاتحاد الوطني الكوردستاني، الثلاثاء، بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مشددة على ضرورة ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان والوصول إلى انتخابات ديمقراطية.

وقال الاتحاد في بيان له، إن “الاتحاد الوطني الكوردستاني يرحب بتكليف السيد عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة كاستحقاق دستوري”.

وأردف بالقول، “سنتشاور مع القوى الكوردستانية والوطنية الأخرى لتوحيد الموقف، والتأكيد على ضرورة دعم الإصلاحات المطلوبة لخدمة المواطنين و تلبية حقوقهم”.

وشدد الاتحاد على “ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، والوصول إلى انتخابات ديمقراطية ومواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها العراق”.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس كتلة “النصر” البرلمانية ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي تشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً.

ويأتي تكليف الزرفي بعد فشل القوى السياسية بالوصول إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الحكومة، وهو ما يشي بأن الزرفي سيواجه اعتراضات داخل البرلمان.

والزرفي ثاني مكلف بتشكيل الحكومة، بعد تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي مطلع الشهر الجاري إثر فشله في إقناع الكورد والسنة وبعض القوى الشيعية في منح الثقة لتشكيلته الوزارية.

وأجبرت احتجاجات شعبية غير مسبوقة حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ومنذ ذلك الوقت لم يحسم تشكيل حكومة جديدة جراء خلافات عميقة بين الكتل السياسية فضلاً عن رفض الحراك الشعبي لأغلب الأسماء المطروحة.

ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.( النهاية)