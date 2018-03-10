الاتحاد الوطني الكردستاني : الانتخابات بالمناطق المتنازعة عليها “مصيرية” بالنسبة للكرد

(المستقلة)… عد مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى نصرالله سورجي، اليوم السبت، الانتخابات المقبلة في المناطق المتنازعة بأنها “مصيرية” بالنسبة للكرد، داعيا الى بذل الجهود من أجل “زيادة” أصوات الكرد في تلك المناطق.

وقال سورجي في مؤتمر صحفي وتابعته (المستقلة) إن “الانتخابات النيابية العراقية المقبلة في المناطق المتنازعة مسألة مصيرية بالنسبة للكرد”، داعيا الى بذل الجهود للعمل من أجل زيادة نسبة اصوات الكرد في المناطق المتنازعة وإقليم كردستان”.

وأضاف “كنا نأمل بمشاركة الانتخابات بقائمة موحدة”، مشيرا الى أن “عدم إتفاق الاطراف الكردية على المشاركة بقائمة مشتركة أدت الى مشاركة كل حزب سياسي بقائمة منفردة”.

وتابع سورجي، أن “إدارة المناطق المتنازعة من قبل الحكومة الاتحادية فقط، سيكون لها تأثير سلبي”، مشددا على “أهمية تطبيق الدستور وإدارة تلك المناطق بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان”. (النهاية)