الاتحاد المصري لكرة القدم يعاقب الزمالك بعد غيابه عن القمة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد قرار لجنة المسابقات بشأن أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الإثنين الماضي، المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، والتي شهدت تخلف الفريق الأبيض عن الحضور.

ولم تصل حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة لخوض مواجهة الأهلي في الوقت المحدد، وأشار النادي أن ظروفا قهرية تسببت في عدم وصول الفريق، وهو ما لم يقتنع به الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقرر اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة بهدفين دون رد، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ما يؤثر على ترتيب الفريق في الجدول النهائي للمسابقة.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقرير حكم ومراقب المباراة، عملا بنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، كان قد قال قبل اللقاء: «لن نكمل الدوري المصري إذا استمرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، كما أننا لن نواجه الأهلي يوم الإثنين المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري».

وأعلن الزمالك تراحعه عن القرار قبل ساعات من لقاء القمة أمام الأهلي، حيث استقر على الدفع بفريق من الناشئين والشباب.