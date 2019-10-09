الاتحاد الفرنسي : استبعد مبابي من خوض مباراتي آيسلندا وتركيا بسبب الإصابة

(المستقلة) … أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أنه استبعد المهاجم كيليان مبابي من خوض مباراتي آيسلندا وتركيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بسبب الإصابة.

وتم استبدال مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي يعاني من مشكلة في الفخذ تعاوده من وقت لآخر، في التشكيلة بالحسن بليا، مهاجم بروسيا مونشنغلادباخ.

وستتوجه فرنسا للقاء آيسلندا ضمن المجموعة الثامنة، الجمعة، قبل أن تستضيف تركيا على استاد فرنسا الاثنين المقبل.

وتحتل بطلة العالم المركز الثاني ضمن المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة، متراجعة خلف تركيا بسبب خسارتها في قونية في يونيو الماضي، بينما تأتي آيسلندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة عقب 6 مباريات.