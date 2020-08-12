الاتحاد العراقي ينعى “رامبو العراق” بوفاته في كورونا

أعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، وفاة “رامبو العراق” أحد ابطال اللعبة في البلاد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى الاتحاد في منشور على صفحته في فيسبوك “وفاة أحد ابطال العراق الدولي الكابتن محمد الموسوي إثر إصابته بفايروس كورونا”.

في المقابل، ذكرت وسائل اعلام عراقية أن نجم منتخب كرة القدم العراقي السابق ناظم شاكر أصيب بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء إن “حالة شاكر مستقرة ولا تدعو للقلق”.

ويعد شاكر، 62 عاما، أحد أبرز مدافعي المنتخب العراقي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وأشرف على تدريب المنتخب الوطني في 2010، وكذلك درب العديد من الأندية المحلية العراقية، بالإضافة إلى تدريبه عدد من الأندية الأردنية والاماراتية.

وخلال الأسابيع الماضية تم الإعلان عن وفاة العديد من الشخصيات العراقية الرياضية البارزة، أبرزهم الكابتن السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم أحمد راضي ومدرب منتخب الناشئين السابق علي هادي.