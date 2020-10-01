الاتحاد العراقي يكشف عن شعار الدوري الممتاز

المستقلة/ – كشفت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن الشعار الخاص بمسابقة الدوري العراقي الممتاز والذي سينطلق بالخامس والعشرون من الشهر الجاري.

ويعبر الشعار الذي تم الإعلان عنه خلال مراسيم سحب قرعة الدوري العراقي الممتاز، عن الحداثة والبساطة،وسيكون سهل التمييز من خلال التصميم الحديث الذي يوحي للمسابقة الأولى في العراق.

ويتألف شعار الدوري الممتاز من الوان العلم العراقي و خارطة العراق، مجموعة على شكل كرة القدم، لتشكل رمزية المسابقة بما يتطابق مع فكرة الدوري، في التصميم الذي تم تصميمه من قبل شركة برو للخدمات والتسويق الرياضي.

وسيتم أعتماد الشعار في لوائح ورزنامة المسابقة لموسم 2020/2021، كما سيتم إبلاغ الأندية بطبع الشعار على قميص فرقها خلال مباريات الدوري العراقي الممتاز.