الاتحاد العام للصحفيين العرب يتضامن مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين

(المستقلة).. اعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدا مساندته الصحفيين الفلسطينيين في كفاحهم ونضالهم ضدّ الكيان الصهيوني الغاصب.

وقال الاتحاد في بيان، تلقت (المستقلة) نسخة منه،اليوم الجمعة، “يتعرّض النقيب الفلسطيني ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ناصر بوبكر منذ مدّة إلى هجمة ممنهجة وشرسة تهدف إلى تشويه نضاله الوطني ونضالات الصحفيين الفلسطينيين ونقابتهم في ظرف يعيش فيه الفلسطينيون والصحفي الفلسطيني تحديدا تحت وطأة أبشع أشكال الإحتلال والقمع”.

وأشار الى انه “لَم يَعُدْ خافيا أنّ هذه الحملة تستهدف بالأساس حقّ الشّعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحرير أرضه وكذلك حقّ الصحفي الفلسطيني في ممارسة عمله الصحفي بأنّ يكون شاهدا على مجازر الإحتلال الصهيوني في حقّ الشّعب الفلسطيني البطل وفِي توسيع هامش حرّية العمل الصحفي عن طريق نقابة الصحفيين الفلسطينيين المناضلة” ، منوها الى ان “الحملة التشويهية” طالت كذلك كوادر عليا من الإتحاد الدولي “الذي تجمعه بإتحادنا علاقات تعاون وشراكة” .

وفي الوقت الذي اشاد الإتّحاد العربي بموقف النقابات الصحفية الفرنسية الداعمة للنقابة الفلسطينية ولرئيسها ناصر أبو بكر فإنّه ادان “بشدّة الضغوطات التي تمارسها النقابة الإسرائيلية للصحفيين على وكالة الأنباء الفرنسية بهدف التحريض ضدّ النقيب الفلسطيني الصحفي بالوكالة “.

وأشار الإتّحاد العام للصحفيين العرب الى انه “يتابع بإهتمام بالغ وبقلق شديد هذه الحملة التشويهية الشرسة التي تسيء إلى نضالات الشّعب الفلسطيني التوّاق إلى الحرية وإلى قواه السياسية والمجتمعية وتهدف إلى تكميم الأفواه وقمع الحرّيات” .

واعلن عن “تضامنه الكامل والمطلق مع الأستاذ ناصر أبوبكر الذي وقف سدّا منيعا من أجل الحرّيات والإرتقاء بواقع الصحفيين والدفاع عنهم”.

كما اعرب عن مساندته للصحفيين الفلسطينيين “في كفاحهم ونضالهم ضدّ الكيان الصهيوني الغاصب”، مطالبا المنظمات الإقليمية والدولية الإعلامية وكذلك المنظمات الحقوقية بالوقوف إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين ونقابتهم في نضالهم من أجل قضيتهم العادلة .