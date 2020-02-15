الاتحاد السعودي.. وجه قوي عربيا وآخر هزيل محليا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – نجح اتحاد جدة السعودي في تخطي عقبة أولمبيك آسفي المغربي، في ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية»، ليكمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي.

الاتحاد السعودي فاز 1-0 على مضيفه المغربي في مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ليحصد بطاقة التأهل لنصف النهائي بعد انتهاء مباراة الذهاب في السعودية بالتعادل 1-1.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية ظهور الاتحاد بوجه قوي عربيا، رغم معاناته وظهوره بشكل مخيب في الدوري السعودي.

سقوط محلي مستمر:

الاتحاد يعاني من تذبذب النتائج منذ موسم 2017-2018 الذي أنهاه في المركز التاسع بدوري المحترفين السعودي، لكنه حقق كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الفيصلي.

وواصل اتحاد جدة نتائجه المخيبة في الموسم الماضي (2018-2019)، حيث احتل المركز العاشر بـ34 نقطة في الدوري السعودي، وخسر نهائي الكأس أمام التعاون، والسوبر المحلي أمام الهلال.

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واستمرت معاناة الاتحاد هذا الموسم، حيث جمع 19 نقطة من 18 مباراة حتى الآن في الدوري السعودي، ليقبع في المركز الـ13 بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، على يد الفتح.

وتعاقب عدة مدربين على تدريب الاتحاد منذ الموسم قبل الماضي، كان أبرزهم خوسيه لويس سييرا الذي تولى فترتين بين 2016 و2019، وآخرهم الهولندي هينك تين كات الذي أقيل مؤخرا لسوء النتائج، وتولى مواطنه بيت هامبرج بدلا منه بشكل مؤقت.

وجه مغاير على المستوى العربي:

ورغم تعثره المتواصل محليا، نجح الاتحاد السعودي في الوصول إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليضرب موعدا مع مواطنه الشباب.

اتحاد جدة لم يخسر أي مباراة في البطولة العربية هذا الموسم، حيث فاز على العهد اللبناني 3-0 في ذهاب دور الـ32 وانتهى الإياب بالتعادل السلبي، وفي دور الـ16 فاز على الوصل الإماراتي 2-1 ذهابا و2-0 في العودة، قبل مواجهة أولمبيك آسفي في ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة العربية بين الشباب والاتحاد يوم 20 فبراير/شباط الحالي، بينما يقام الإياب يوم 20 مارس/أذار المقبل.