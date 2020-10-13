الاتحاد البرتغالي يؤكد اصابة رونالدو بفيروس كورونا

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتواجد رونالدو مع المنتخب البرتغالي في الوقت الحالي من أجل خوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن العينة التي خضع لها اللاعب بخصوص فيروس كورونا جاءت إيجابية.

وأوضح الاتحاد أن رونالدو خرج من قائمة البرتغال التي تستعد لمواجهة السويد، الأربعاء، في الجولة الرابعة بدوري أمم أوروبا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للعزل الصحي خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل عدم وجود أي أعراض للإصابة عليه.

رونالدو شارك مع المنتخب البرتغالي في التعادل مع إسبانيا وديا بدون أهداف، الأربعاء الماضي، قبل المشاركة في التعادل مع فرنسا بنفس النتيجة، الأحد، بدوري الأمم الأوروبية.

ولم يتحدد بعد موقف اللاعب البرتغالي من المشاركة مع يوفنتوس في مباراته المقبلة بالدوري الإيطالي، والمقرر إقامتها السبت المقبل أمام كروتوني.