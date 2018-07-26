الاتحاد البرازيلي يجدد الثقة بـ”تيتي”

(المستقلة) … أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تجديد عقد مدربه أدينور ليوناردو باتشي المعروف باسم “تيتي”.

ويملك “تيتي” عقدًا مع منتخب راقصي السامبا حتى نهاية الشهر الجاري، وقرر الاتحاد تمديد تعاقد المدرب صاحب الـ”57″ عامًا حتى 2022.

وكان المنتخب البرازيلي، قد ودع كأس العالم 2018 بمونديال روسيا، بعد السقوط أمام المنتخب البلجيكي بهدفين لهدف، في دور ربع النهائي.

وبهذا العقد، سيواصل “تيتي” مع البرازيل في مسابقة كوبا أمريكا 2019 المقبلة بالبرازيل، وكذلك سيتواجد مع السيليساو في كأس العالم 2022 بمونديال قطر.

وكان “تيتي” قد تولى تدريب البرازيل في يونيو 2016، بعد إقالة مواطنه “دونجا” عقب خروج المنتخب البرازيلي من الدور الأول بمسابقة كوبا أمريكا في نسختها المئوية.

يُذكر أن “تيتي” قد خاض مع المنتخب البرازيلي 26 مباراة، حيث فاز 20 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، وخسر في مباراتان فقط.