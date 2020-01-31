الاتحاد الاوربي يطالب بشاحن واحد لكل هواتف العالم

(المستقلة)..وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، الخميس، على قرار يؤدي إلى إجبار شركات التكنولوجيا على استخدام نوع واحد فقط من الشواحن.

ويريد المشرعون في البرلمان الأوروبي إلى توفير شاحن واحد يمكن استخدامه بالهواتف بمختلف العلامات التجارية وأنواع الأجهزة.

كما يدعو القرار المسؤولين المعنيين في الاتحاد الأوروبي إلى دراسة الطرق الكفيلة بزيادة عدد الكابلات وأجهزة الشحن المُعاد تدويرها، وضمان عدم إجبار العملاء بشراء شاحن مع كل جهاز جديد، وفق ما نقل موقع “سي إن إن”.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد كشفت أن الاتحاد الأوروبي قد يجبر شركة “أبل” الأميركية على تغيير شاحن هاتفها “آيفون” مرة أخرى، حتى يصبح مشتركا ومتناسبا مع جميع الهواتف الذكية.

وافاد موقع “سكاي نيوز” البريطاني إنه على الرغم من توجيه شركات التكنولوجيا في السابق للعمل معا لتطوير شاحن عالمي “موحد” ، إلا أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون “إن الاتفاقات الطوعية بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة لم تحقق النتائج المرجوة”.

المصدر: سكاي نيوز عربية