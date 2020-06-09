الاتحاد الإنجليزي يفتح الانتقالات الصيفية حتى أكتوبر

(المستقلة) .. يدرس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم تأجيل الموعد المحدد للانتقالات الصيفية المقبلة والذي تأخر عن الموعد المعتاد بداية من شهر يونيو وحتى سبتمبر من كل عام بسبب انتشار فيروس كورونا الحالي الذي أوقف النشاط الرياضي.

ويناقش الاتحاد الانجليزي مع عدد من المؤسسات الرياضية في أوروبا تأجيل الانتقالات الصيفية إلى شهر أغسطس وحتى أكتوبر المقبلين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وافق عند فتح نافذة الانتقالات على أن تكون كل مؤسسة في كل دولة قادرة على تحديد موعد محدد للانتقالات.

وحسب مصادر شبكة سكاي سبورتس فإن موعد غلق سوق الانتقالات يجب أن يكون الجمعة 2 أكتوبر المقبل. (النهايه)