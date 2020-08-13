الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد انطلاق الدوري

(المستقلة)… أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس أن الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز سينطلق يوم السبت الموافق 12 أيلول/سبتمبر المقبل ، وستختتم منافسات المسابقة في يوم الأحد الموافق 23 مايو من العام المقبل.

وأضاف الاتحاد أنه من أجل تخفيف ضغط المباريات، في الجدول المزدحم بالفعل بسبب البداية المتأخرة للموسم الجديد إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تقرر إجراء تعديل في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يتمثل في عدم إعادة المباريات في حالة التعادل.

كذلك ستحسم كل من مواجهتي الدور قبل النهائي من كأس رابطة المحترفين من مباراة واحدة، بينما ستقام مباريات الأدوار الأربعة الأولى من المسابقة في أسابيع متتالية اعتبارا من أوائل أيلول/سبتمبر. (النهاية)