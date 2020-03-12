الاتحاد الأوروبي يستنكر قرار ترامب حظر السفر إلى أوروبا من دون استشارة

(المستقلة).. اعرب قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن عدم موافقتهم على قرار الرئيس ترامب بحظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة وسط وباء فيروس كورونا.

وقال رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ، شارل ميشيل وأورسولا فون دير لين في بيان، إن التفشي “أزمة عالمية، لا تقتصر على أي قارة، وتتطلب التعاون بدلاً من العمل الانفرادي.”

وجاء في البيان “إن الاتحاد الأوروبي لا يوافق على حقيقة أن قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على السفر اتخذ من جانب واحد ودون استشارة”.

المفوضية الأوروبية

أما إريك مامر، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية فقال إن الاتحاد الأوروبي سيحلل العواقب المترتبة على حظر السفر هذا ونتأمل في الخطوات التالية المحتملة. لكن بالتأكيد لن نتخذ قراراً على الفور بشأن أي شيء. هذه أزمة عالمية. أزمة تؤثر على الجميع، لا بلد معين، ولا قارة بعينها. وبالتالي فإن القضية هي التأكد من أن التدابير التي نتخذها، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، هي نتيجة مشاورات جيدة وتعاون، من أجل ضمان فعاليتها “.

وأضاف: “هل تلقينا أي إخطار من الولايات المتحدة؟ قبل الإعلان بالتأكيد لا، وهذا هو السبب في أننا نأسف ونختلف مع طريقة اتخاذ هذا القرار. هل كان هناك أي اتصال منذ ذلك الحين؟ لا أعرف”.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قد قال الخميس على تويتر كذلك، إن الاتحاد الأوروبي سيعمد إلى تقييم حظر السفر من أوروبا الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً أنه “يجب تجنب إرباك النشاط الاقتصادي”.

وتغريدة ميشال، الذي ينسق تحرك قادة دول الاتحاد الـ27، تأتي عقب قرار أعلنه ترامب ليلاً بتعليق الرحلات من أوروبا – باستثناء بريطانيا التي لم تعد عضواً في الاتحاد – إلى الولايات المتحدة لثلاثين يوماً سعياً لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ميشال “بعد حظر السفر الذي أعلنه ترامب سنعمد إلى تقييم الوضع اليوم”.

وأكد ميشال أن “أوروبا تتخذ كل التدابير الضرورية لاحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 وحصر أعداد المتأثرين به ودعم الأبحاث”.

وأعلن الرئيس الأمريكي حظراً على السفر من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يوماً في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا، ما عدا بريطانيا.

وأضاف ترامب أن هذه القيود تشمل أيضاً “الحجم الهائل للتجارة والشحن” بين أوروبا والولايات المتحدة، و”أشياء أخرى مختلفة ريثما نحصل على الموافقة”.

أما في المملكة المتحدة المستثناة من القرار، شكك ريشي سوناك وزير الخزانة بهذه الخطوة، قائلاً إنه “لا يوجد دليل على أن إجراءات كإغلاق الحدود أو حظر السفر سيكون لها تأثير مادي على انتشار العدوى، ونفى نية بلاده اتخاذ إجراءات مماثلة.

وسيبدأ تطبيق قرار ترامب اعتباراً من مساء الجمعة.

وقال البيت الأبيض إن الحظر يشمل الرعايا والمواطنين غير الأميركيين ولن يطبق على السلع.

وبحسب آخر الأرقام التي نشرها المركز الأوروبي لمنع الأوبئة والوقاية منها الأربعاء، سُجلت أكثر من 17 ألف حالة إصابة بالفيروس في أنحاء أوروبا، أكثر من نصفها في إيطاليا، و711 وفاة مرتبطة بكوفيد-19.

المصدر: يورونيوز