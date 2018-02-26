الاتحادية تقرر عدم دستورية قرار إلغاء عضوية النائب محمد الطائي

(المستقلة) … قررت المحكمة الاتحادية العليا، عدم دستورية قرار مجلس النواب القاضي بالغاء عضوية النائب عن محافظة البصرة محمد الطائي.

وذكر المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان لها، تابعته (المستقلة)، اليوم الاثنين، ان “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى محمد الطائي للطعن بقرار مجلس النواب القاضي بالغاء عضويته، حيث توصلت إلى أن القرار صدر خلافاً لما نص عليه قانون مجلس النواب رقم 49 لسنة 2007، والمادة 18 من نظامه الداخلي”.

وأوضح أن “المحكمة قررت الغاء قرار مجلس النواب استناداً إلى المادة 93/ ثالثاً من الدستور التي تنص على أن اختصاصها يتضمن الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية”.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة له بشهر أيار من العام الماضي، على إقالة النائب عن كتلة المواطن محمد الطائي لتجاوز غياباته الحد المسموح قانونيا، فيما لجأ النائب المذكور الى القضاء للطعن في القرار.