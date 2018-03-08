الاتحادية تؤكد إصدارها احكاماً تعزز مشاركة النساء في المؤسسات الدستورية

(المستقلة)… أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنها أصدارت أحكاماً عديدة أسهمت في تعزيز مكانة النساء في المؤسسات الدستورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا تهنئ المرأة العراقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتقدر عالياً مكانتها راعية للاسرة العراقية التي هي اساس المجتمع”.

وأضاف، أن “من أحكام المحكمة التي أسهمت في تعزيز مكانة النساء ما يتعلق بمنحهن كوتا نسبة 25% من مقاعد مجالس المحافظات اسوة بمجلس النواب، والتأكيد على الكوتا النسائية في المفوضية العليا لحقوق الانسان وفق ما نص عليه قانونها، وأحكام أخرى تخص تعويض المرأة عن طلاقها تعسفياً”.

وأشار الساموك، إلى أن “المحكمة تقدر دور المرأة في اداء مهمات الوظيفة العامة وهو اداء حريص ومتميز”. (النهاية)