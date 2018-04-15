الاتحادية: استهداف الإرهاب للسلطة القضائية يأتي بوصفها رمزاً وطنياً فعالاً

(المستقلة) …. اعتبرت المحكمة الاتحادية، الأحد، أن استهداف “الإرهاب” للسلطة القضائية الاتحادي يأتي لأنها “رمز وطني فعال” في بناء الدولة وترسيخ حكم القانون ونشر مبادئ العدالة في العراق.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود وأعضاء ومنتسبي المحكمة ينعون القاضي في محكمة استئناف ديالى الاتحادية عبود هادي الذي طالته يد الإرهاب في هجوم أدى إلى استشهاده”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا تؤكد أن استهداف التنظيمات الإرهابية والمجاميع الإجرامية للسلطة القضائية الاتحادية جاء بوصفها رمزاً وطنياً فعالاً في بناء الدولة وترسيخ حكم القانون ونشر مبادئ العدالة في العراق”.

يشار إلى أن نائب رئيس محكمة استئناف محافظة ديالى القاضي عبود الكرخي توفي، أمس السبت (14 نيسان 2018)، متأثراً بجروح أصيب بها بانفجار عبوة ناسفة في ناحية كنعان شرق بعقوبة مساء أمس الأول الجمعة.