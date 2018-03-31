الاء لاشين تحاور النجم رامي صبري علي شاشة الاولي المصرية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

استضافت الاعلاميه الاء لاشين امس في برنامج قالوا وقلنا والذي يذاع في العاشرة والنصف مساء الجمعه علي شاشه القناه الاولي بالتليفزيون المصري.. النجم رامي صبري وتناول اللقاء العديد من الموضوعات منها ..

الأزمة الاخيرة التي مر بها عرفته مين صديقه بجد ومين كان بيمثل انه صديق و هو كان فاكر ان دية خسارة كبيرة ليه طلع العكس بداية جديدة مع ناس قلبهم عليه ، ..

الشبه بينه وبين عمرو دياب ساعده في انتشاره في البدايات رغم ان هو مش شايف ان في شبه بينه و بين عمرو حتي في نوعيه الأغاني ،..

والدته هي اللي ساعدته في مشواره الفني و اصرت انه يدرس موسيقي و كانت علي طول في ضهره لما كان في بداية حياته بيتصدم وبيواجه الصعوبات ومازلت ، ..

قال ان أصالة أطيب قلب ممكن اي حد يتعامل معاه و أكلها طعمه حلو اوي ، ..

اضاف انه صاحب فكرة أغنية الراجل و هو شايف ان برغم الهجوم اللي حصل من الستات علي الاغنية الا انها نجحت و هو مؤمن بكل كلمه قالها في الاغنية ،..

وبالنسبه لاولاده قال انه عمره ما بيضرب أولاده لما بيحب يعاقبهم بيحرمهم من الأشياء اللي بيحبوها و هو ضد مبدأ الضرب