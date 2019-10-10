الإنفلونزا.. متى موعد تلقي التطعيم؟

المستقلة / هل يصبح تطعيم “لقاح” الإنفلونزا أقل فعالية إذا لم نحصل عليه في الزمن المناسب؟ وإذا تأخرنا هل يجب علينا تأجيل الحصول عليه حتى الموسم القادم؟

أطباء أميركيون أجابوا بنعم على هذا السؤال، إذ تتراجع المناعة ضد فيروس الإنفلونزا مع مرور الوقت، لذلك لا يمكن الحصول على لقاح الإنفلونزا مبكرًا (خلال أشهر الصيف مثلا)، كما لا يمكن أيضا الحصول على اللقاح بعد فوات الأوان.

الأطباء ينصحون بالذهاب إلى المراكز التي تقدم التطعيم في شهر أكتوبر، إذ تبين أنها الفترة اللائقة للحصول على جميع فوائد اللقاح قبيل بدء فصل الشتاء.