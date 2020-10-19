الإنتربول يطلب القبض على أربعة أردنيين خطيرين جدا – صور
سفاح القربى والاعتداء الجنسي والإيذاء
المستقلة/- وضعت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، أسماء أربعة أردنيين مطلوبين “شارة حمراء” للولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وبحسب الإنتربول فإن النشرة الحمراء تعتبر طلبا لجميع جهات انفاذ القانون في العالم لاعتقال المجرم مؤقتا قبل تسليمه او اتخاذ اجراء قانونية بحقه.
وتتضمن النشرة الحمراء نوعين أساسيين من المعلومات:المعلومات اللازمة للتعرف إلى الشخص المطلوب، كالاسم، وتاريخ الولادة، والجنسية، والشعر، ولون العينين، والصور الفوتوغرافية، وبصمات الأصابع في حال توفرت.
كما تحوي على المعلومات المتعلقة بالجريمة التي هو مطلوب لارتكابها، والتي تكون عادة جريمة قتل، أو اغتصاب، أو اعتداء جنسي على الأطفال، أو سطو مسلح.
تالياً تفاصيل الاردنيين وتهمهم :
- المطلوب الأول وحيد النادي، وهو أردني مواليد الأردن سنة 18/02/1958، مطلوب لكندا بتهم متعددة من بينها “سفاح القربى والاعتداء الجنسي والإيذاء”.
2. أما المتهم الثاني، وهو حسن علي من مواليد محافظة الزرقاء سنة 20/04/1969، مطلوب للولايات المتحدة بتهمة الاعتداء.
3. الثالث، يدعى نمر نصري طاشمان وهو أردني يحمل الجنسية الأمريكية، من مواليد الأردن سنة 21/03/1965، مطلوب للولايات المتحدة بتهم التآمر لارتكاب جريمة قتل والتحريض على القتل ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد.
4. أما الأخير وهو طومسون روبرت، أردني من مواليد نابلس 01/06/1966، ويحمل إلى جانب الجنسية الأردنية، الجنسية الأيسلندية ومطلوب للولايات المتحدة بتهم عديدة من بينها التهديد والتآمر لارتكاب جريمة قتل والاعتداء والتسبب بضرر كبير والخطف والتهديد بقصد الإرهاب.
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