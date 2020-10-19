الإنتربول يطلب القبض على أربعة أردنيين خطيرين جدا – صور

المستقلة/- وضعت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، أسماء أربعة أردنيين مطلوبين “شارة حمراء” للولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وبحسب الإنتربول فإن النشرة الحمراء تعتبر طلبا لجميع جهات انفاذ القانون في العالم لاعتقال المجرم مؤقتا قبل تسليمه او اتخاذ اجراء قانونية بحقه.

وتتضمن النشرة الحمراء نوعين أساسيين من المعلومات:المعلومات اللازمة للتعرف إلى الشخص المطلوب، كالاسم، وتاريخ الولادة، والجنسية، والشعر، ولون العينين، والصور الفوتوغرافية، وبصمات الأصابع في حال توفرت.

كما تحوي على المعلومات المتعلقة بالجريمة التي هو مطلوب لارتكابها، والتي تكون عادة جريمة قتل، أو اغتصاب، أو اعتداء جنسي على الأطفال، أو سطو مسلح.

تالياً تفاصيل الاردنيين وتهمهم :